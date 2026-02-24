Принц Гаррі і Стівен Кінг звернулись до українців до роковин вторгнення, а Ієн Мак-Келлен зачитав вірш українського військового

Актор Ієн Мак-Келлен, письменник Стівен Кінг та принц Гаррі записали відео до українців до четвертих роковин повномасштабного вторгнення.

Мак-Келлен, відомий за ролями Гендальфа з «Володаря перснів» та Магнето з «Людей Ікс», прочитав вірш ветерана Артура Дроня «Перше до коринтян».

Принці Гаррі у своєму зверненні згадав про свої поїздки до України під час війни та зазначив, що саме українці показують світу, що таке справжня стійкість. «Знайте, що ви не самі: світ стоїть з вами. І ми щодня вчимось у вас мужності».

А Стівен Кінг зазначив, що «ми були з вами чотири роки тому і ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними».