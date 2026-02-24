Зеленський нагородив гурт «Курган & Agregat» орденом «За заслуги»

Президент Володимир Зеленський нагородив гурт «Курган & Agregat», а саме Аміля і Раміля Насірових та Євгенія Володченка орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Цю нагороду також отримали актор Олександр Рудинський та письменник і журналіст Богдан Логвиненко. А літературознавицю Віру Агеєву нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Раніше цього ж дня Зеленський присвоїв екскерівнику «Укренерго» Олексію Брехту, який загинув під час роботи на підстанції, звання Героя України.