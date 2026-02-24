Новини

The Telegraph: Росіяни активно скуповують нерухомість біля військових обʼєктів в Європі. Розвідка попереджає про ризик диверсій

Світлана Кравченко
Агенти російських спецслужб активно скуповують нерухомість поблизу військових і стратегічних обʼєктів у країнах Європи. Їх Росія може використовувати для шпигунства і підготовки диверсій.

Про це пише видання The Telegraph із посиланням на джерела в західних розвідувальних службах.

Ідеться про придбання будинків, складів, земельних ділянок і навіть островів у районах поблизу авіабаз, військово-морських портів, маршрутів підводних кабелів та енергетичних обʼєктів.

У розвідці припускають, що ці обʼєкти можуть бути частиною масштабної мережі «троянських коней», призначеної для шпигунства, диверсій та підготовки можливих атак у разі загострення ситуації. Не виключено, що на деяких із цих обʼєктів Росія вже могла розмістити вибухівку, дрони, зброю та агентів під прикриттям.

The Telegraph зазначає, що після початку повномасштабної війни проти України в Європі побільшало випадків диверсій, повʼязаних із Росією: підпалів, спроб підривів і сходження поїздів із рейок. У спецслужбах не виключають, що це могли бути «тестові» операції для перевірки реакції.

Розвідники вважають, що Кремль може діяти в так званій сірій зоні — без відкритого воєнного нападу, але з атаками, причетність до яких складно довести. Це ускладнює реакцію НАТО та застосування статті 5 про колективну оборону Альянсу.

Особливу увагу привернув випадок у Фінляндії, де у 2018 році на острові Саккілот, що належав компанії Airiston Helmi з російськими звʼязками, виявили гелікоптерний майданчик, причали та обладнання для звʼязку. Власника компанії Павла Мельникова засудили за шахрайство, а Росія заперечила підозри у шпигунстві.

Уже після вторгнення в Україну у 2022 році Росія зосередилася на створенні менших обʼєктів по всій Європі — потенційних сховищ зброї, пунктів спостереження і «сплячих» баз.

Занепокоєння викликає також діяльність Російської православної церкви — у Норвегії та Швеції вона придбала нерухомість поблизу військово-морських баз і радарних обʼєктів. У шведському місті Вестерос у 2023 році церкву збудували неподалік стратегічно важливого аеропорту. Священник, який опікувався церквою, отримав медаль від служби зовнішньої розвідки Росії.

Розвідка також фіксує підозрілі придбання нерухомості в Італії, Греції, Великій Британії, Франції та Швейцарії.

Частина країн, зокрема Фінляндія та держави Балтії, уже посилили обмеження на купівлю нерухомості росіянами. Водночас загальноєвропейської заборони досі немає, й експерти попереджають, що через прогалини в законодавстві Європа залишається вразливою до таких дій.