Bloomberg: США хочуть укласти мирну угоду між Україною та Росією до свого Дня незалежності в липні

США наполягають на укладенні мирної угоди між Росією та Україною до 4 липня. У цей день країна відзначатиме 250-ту річницю незалежності.

Про це пише Bloomberg з посиланням на союзників США.

Однак європейські посадовці, представники НАТО і деякі американські чиновники скептично ставляться до такого дедлайну. Співрозмовники видання кажуть, що зараз немає жодних ознак того, що Путін готовий укласти угоду, яка не задовольнить його вимоги.

Російський диктатор, як і раніше, хоче отримати контроль над територією усієї Донеччини та окупованою Запорізькою АЕС.

Медіа зазначає, що три раунди тристоронніх переговорів, які відбулися цього року в Абу-Дабі та Женеві, не призвели до прориву. А європейські союзники України були переважно усунені від них.

Перед цим президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN казав, що американський лідер Дональд Трамп хоче, аби мирну угоду з Росією і гарантії безпеки зі США та європейськими країнами Україна підписала одночасно. За його планом, це має відбутися під час великої церемонії, яка ознаменує завершення війни.

Натомість Зеленський наполягає, що гарантії безпеки має спочатку погодити та ратифікувати Конгрес США. За його словами, це дасть українському народу впевненість у тому, що вони зможуть покладатися на своїх союзників у майбутньому.