Сотні громад, мільйони людей — як працює Український Червоний Хрест з початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Український Червоний Хрест надає масштабну гуманітарну підтримку населенню: підвищує стійкість громад і підсилює критичну інфраструктуру. Таку допомогу отримали понад 13 мільйонів людей.

Мережа УЧХ обʼєднує близько 200 організацій в областях, 5 000 співробітників і майже 10 000 волонтерів, які щоденно працюють по всій Україні. У 2022—2025 роках організація реалізувала 17 програм підтримки з бюджетом понад 500 мільйонів гривень.

У 13 містах України діють громадські центри УЧХ, які надають соціальні послуги тим, хто цього найбільше потребує. За час їхньої роботи понад 3 тисячі людей отримали соціальні консультації.

Крім того, фахівці Українського Червоного Хреста активно допомагають з фізичною і соціальною реабілітацією громадян. Ідеться про інтеграцію в громаду, створення доступного середовища, навчання з догляду для родичів тощо. Мобільні реабілітаційні команди провели понад 14 000 виїздів, майже 3 000 людей отримали допомогу.

В Україні працюють 24 загони швидкого реагування УЧХ для евакуації населення, які вже евакуювали понад 335 тисяч людей.

У межах навчання УЧХ з надання першої допомоги майже 440 тисяч людей пройшли тренінги. Минулоріч організація також запустила пілотний проєкт, щоб навчати основами першої допомоги дошкільнят — проєкт поширюється на 75 дитсадків у трьох областях.

Крім того, 20 обласних організацій УЧХ інтегровані до територіальних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту. У межах інтеграції створено 670 добровільних і місцевих пожежних команд і залучено 69 мільйонів гривень інвестицій.

У межах програми REDpreneurUA навчання пройшли 102 учасники, 56 з них отримали гранти на загальну суму понад 23 мільйона гривень. А програма перезавантаження допомогла знайти роботу для 3 100 людей через сервісні центри і ще для 400 — через онлайн-сервіс.

В усіх областях України (крім Луганської та Криму) працюють мобільні медбригади УЧХ, які надали вже понад 1,5 мільйона консультацій. УЧХ також долучився до відновлення кількох медцентрів і допоміг відкрити новий корпус реабілітаційного центру Unbroken у Львові.

Під час зими організація забезпечувала громадян буржуйками, електрообігрівачами, генераторами та іншими засобами.