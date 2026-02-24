Росіяни вночі запустили по Україні балістику і 133 дрони. Скільки збила ППО і де фіксують наслідки

У ніч проти 24 лютого росіяни запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 133 БпЛА. Українська ППО знешкодила 111 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Балістична ракета і 19 ударних дронів влучили в 16 місцях, ще в одному місці впали уламки.

Найбільше від обстрілів цієї ночі постраждало Запоріжжя — росіяни вдарили по місту дронами щонайменше вісім разів. Відомо про пʼятьох постраждалих, серед них — одна дитина.

Пошкоджені житлові будинки й автівки, припарковані поруч.

Також у Запорізькому районі внаслідок удару КАБами постраждав 87-річний чоловік, зруйновне сільгосппідприємство.

На Дніпропетровщині російські війська атакували безпілотниками та авіабомбою три райони області — у Нікополі загинув 35-річний чоловік.

Під ранок російський дрон влучив по припаркованих вантажівках на трасі Харків — Київ. Постраждали двоє водіїв.