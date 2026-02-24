У Москві підірвали поліцейську автівку — є загиблі та постраждалі

У ніч проти 24 лютого в російській столиці Москві вибухнула автівка дорожньо-патрульної служби (ДПС). Один з поліцейських загинув.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на дані слідчого комітету РФ.

Вибух стався близько 00:05 біля Савеловського вокзалу. Попередньо, невідомий кинув вибухівку в автівку патрульних.

Унаслідок вибуху загинув старший лейтенант поліції, щонайменше двоє його колег поранені. Ймовірний нападник теж загинув на місці.