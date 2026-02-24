У Москві підірвали поліцейську автівку — є загиблі та постраждалі

У ніч проти 24 лютого в російській столиці Москві вибухнула автівка дорожньо-патрульної служби (ДПС). Один з поліцейських загинув.
Про це повідомляють російські медіа з посиланням на дані слідчого комітету РФ.
Вибух стався близько 00:05 біля Савеловського вокзалу. Попередньо, невідомий кинув вибухівку в автівку патрульних.
Унаслідок вибуху загинув старший лейтенант поліції, щонайменше двоє його колег поранені. Ймовірний нападник теж загинув на місці.
- У Дніпрі ввечері 23 лютого теж стався вибух у відділку поліції — пошкоджено будівлю, минулося без постраждалих. А кількома годинами раніше того ж дня пролунав вибух у Миколаєві на території непрацюючої автозаправки. Унаслідок цього постраждали семеро працівників поліції. Обидва випадки кваліфікували як теракт.
- А вночі 22 лютого теракт стався в центрі Львова — поліція приїхала на фейковий виклик про пограбування магазину, тоді ж пролунали два вибухи. Унаслідок цього загинула 23-річна поліціянтка, ще 25 людей постраждали. Підозрювану у вчиненні теракту, жительку Рівненщини, вже відправили під варту, у неї була спільниця з Харківщини. Вони діяли на замовлення спецслужб РФ.