Україна вперше імпортувала скраплений газ від США через термінал у Німеччині

Група «Нафтогаз України» у партнерстві з TotalEnergies здійснила першу поставку американського скрапленого природного газу (СПГ) через термінал у Німеччині.
Про це 23 лютого повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.
Постачання СПГ від США організували через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.
Після регазифікації в Німеччині «Нафтогаз» доставить газ через Польщу до України.
«Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку», — наголосив Корецький.
- У листопаді 2025 року «Нафтогаз» і польська компанія ORLEN домовилися про постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу зі США. На початку лютого 2026 року Україна отримала першу партію американського скрапленого газу — майже 100 мільйонів кубометрів.