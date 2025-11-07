Новини

Україна отримає 300 млн кубометрів скрапленого газу від США

Представники «Нафтогазу» і польської компанії ORLEN підписали угоду про постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу зі США.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України в телеграмі.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, меморандум передбачає не лише короткострокові постачання, а й тривалу співпрацю для диверсифікації маршрутів.

Гринчук зазначила, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку в умовах, коли РФ продовжує атакувати українську енергетичну та газову інфраструктуру.

Автор: Анастасія Зайкова