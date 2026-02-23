Три південнокорейських мовники подали до суду на OpenAI. Компанія без дозволу використовувала їхні новини для навчання ChatGPT

Телерадіокомпанії Південної Кореї KBS, MBC і SBS подали позов проти компанії OpenAI, розробника ChatGPT, до Центрального окружного суду Сеулу, вимагаючи компенсації за порушення авторських прав.

Про це повідомляє KBS.

Телерадіокомпанії стверджують, що OpenAI незаконно використовувала їхні новини під час навчання генеративного штучного інтелекту ChatGPT.

Корейська асоціація мовників заявила, що новини є їхніми основними активами та досягненнями, тому їхнє масове використання без дозволу — це порушення інтелектуальної власності.

Асоціація також наголосила, що OpenAI отримує значні прибутки з ChatGPT і, як відомо, уклала платні ліцензійні угоди з медіакомпаніями по всьому світу для розробки та експлуатації генеративного штучного інтелекту. Тож компанія має повністю усвідомлювати, що для використання новинного контенту потрібно отримати законні та дійсні ліцензії, додали в асоціації мовників Південної Кореї.

Попри це OpenAI відмовилася вести переговори з трьома мовниками й продовжує дотримуватися своєї дискримінаційної політики щодо авторських прав.

Корейські мовники та Асоціація заявили, що подали позов, аби сприяти «пошуку шляхів гармонійного розвитку індустрії ШІ та журналістики, де є місце справедливій компенсації, а твори не використовують несанкціоновано».