Південна Корея першою у світі ухвалила закон про безпечний ШІ. Що він передбачає

У Південній Кореї набув чинності перший у світі закон про безпечне використання штучного інтелекту. Він встановлює правила для компаній і розробників ШІ, щоб запобігати поширенню дипфейків, дезінформації тощо.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

З новим законом водиться поняття «високоризиковий ШІ» — моделі, які можуть суттєво впливати на повсякденне життя або безпеку користувачів, зокрема при поданні заявок на роботу, оцінці кредитів та наданні медичних порад.

Компанії повинні повідомляти користувачів, що їхні сервіси засновані на ШІ, і гарантувати безпеку застосунка. Весь контент, створений ШІ, має містити водяні знаки, що вказують на його штучне походження.

Закон також встановлює вимоги для міжнародних компаній. Якщо сервіс щодня використовують понад 1 мільйон корейців, а виторг перевищує $6,8 млн або річний прибуток більш ніж $681 млн, то компанія повинна відкрити представництво в Південній Кореї.

До таких компаній належать OpenAI та Google. Порушення закону караються штрафами до понад $20 тисяч, але уряд запровадив річний пільговий період для адаптації бізнесу.

Крім обов’язків щодо безпеки, закон передбачає заходи для розвитку ШІ-індустрії: міністр науки Південної Кореї за три роки має презентувати план розвитку політики в цій сфері, щоб підтримувати інновації та технологічне лідерство.