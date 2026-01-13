Microsoft оголосила про новий план, щоб зменшити суспільне обурення навколо будівництва дата-центрів ШІ

Microsoft 13 січня оголосила про пʼятиетапний план під назвою «Інфраструктура штучного інтелекту, орієнтована на громаду». Так планують розвʼязати проблеми, повʼязані з протидією побудові дата-центрів для ШІ. План включає збільшення витрат, щоб запобігти зростанню рахунків інших клієнтів за електроенергію, мінімізацію споживання води, навчання працівників та створення робочих місць, а також внесок у місцеву податкову базу в місцях будівництва.

Деталі описує медіа про технології The Verge.

Технологічні компанії зіткнулися зі сплеском опору проєктам центрів обробки даних. У США це питання вплинуло на місцеві вибори, а деякі громади навіть спонукали компанії скасувати або відкласти проєкт. Згідно з аналізом Heatmap Pro щонайменше 25 проєктів по всій території США скасували через негативну реакцію місцевих жителів.

Зростання тарифів на електроенергію в США стало однією з найбільших гарячих питань. Тенденція, яка частково зумовлена ​​зростанням попиту на електроенергію з боку центрів обробки даних. Рахунки за електроенергію домогосподарств у США зросли на 13% у 2025 році.

За даними Міністерства енергетики, попит на електроенергію в центрах обробки даних, як очікується, подвоїться або потроїться та до 2028 року буде споживати до 12% усією американської електроенергії.