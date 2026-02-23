Близько 7 000 українців у тюрмах РФ, а в Білорусі з’явилися підсилювачі для «шахедів». Головні тези Зеленського з інтервʼю

Близько 7 000 українців перебувають у тюрмах РФ, у Білорусі з’явилися підсилювачі для «шахедів», а санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення будуть розширюватися.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтервʼю білоруському медіа «Дзеркало».

Військові навчання та зброя РФ у Білорусі

Ми подивимося, наскільки військові навчання разом із РФ на території Білорусі будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ. Тому все це великі ризики для України та білорусів.

На території Білорусі з’явилися ретранслятори, які допомагають коригувати удари «шахедів» по українських містах. Україна зробила все, щоби трьох-чотирьох з них не було. Також у Білорусь завезли машини від російського «Орєшніка», щоб налякати Європу. Після цього росіяни завезуть увесь «Орєшнік» на територію Білорусі.

Санкції проти Лукашенка та його відносини зі США

Санкції щодо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка — це перший крок. Робота над санкціями продовжиться, вона стосуватиметься не тільки Лукашенка, а і його оточення, синів тощо.

Ми не порушували питання Лукашенка зі США, бо американці налаштовані знайти з ним комунікацію. Однак ми будемо включатися і говорити зі США про те, що Лукашенко підтримує режим РФ.

Про українців у тюрмах Росії

Близько 7 000 українців перебувають у тюрмах Росії. Тюрми Росії та Білорусі — це однакові режими, з ненавистю до людей. Єдина різниця — що в Білорусі сидять білоруси, а в Росії сидять українці. І вони більш жорстоко ставляться до українців, ніж до тих політичних вʼязнів, які є громадянами інших держав.

«Про Лукашенка ми можемо домовлятися з американцями. Ми готові допомагати, але треба завжди міняти когось на когось. Щоб визволяти білорусів, треба знаходити, на що міняти», — зауважив Зеленський.

Про відносини Білорусі та України

Найкраще — це щоб Україна й Білорусь були членами ЄС. Білоруський народ не починав війну проти України, просто антиєвропейська пропаганда, яка там працює довгі роки, дає лише однобокі сигнали: ніби в Білорусі будуть обмеження для їхнього бізнесу й розвитку, ціни будуть високими, а зарплати маленькими, люди будуть жебраками.

«Якщо буде вільне керівництво, яке дасть білорусам свободу, яке буде поважати незалежність України, ми впевнено будемо поважати незалежність Білорусі. Дуже хотів би, щоб війна закінчилась і щось змінилося у відносинах між країнами», — сказав президент.