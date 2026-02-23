Кім Чен Ина знову переобрали генеральним секретарем Трудової партії Кореї

Лідера КНДР Кім Чен Ина переобрали генеральним секретарем Трудової партії Кореї. Рішення ухвалили на четвертий день ІХ з’їзду партії, який традиційно проводять раз на п’ять років у Пхеньяні.

Про це повідомляє державне агентство KCNA, передає Reuters.

За даними KCNA, делегати одностайно підтримали переобрання Кіма на новий п’ятирічний термін. У доповіді на з’їзді його відзначили за «підвищення міжнародного престижу країни», створення сприятливих зовнішніх умов для розвитку держави та зміцнення збройних сил.

Це сталося на 4-й день зʼїзду партії. На з’їзді також обрали новий склад Центрального комітету партії та внесли зміни до її статуту. Деталі поправок поки що не розкривають.