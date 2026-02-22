Норвегія встановила рекорд за кількістю нагород та виграла медальний залік Олімпіади-2026

Збірна Норвегії стала лідером медального заліку зимових Олімпійських ігор 2026, здобувши 40 медалей: 18 золотих, 11 срібних і 11 бронзових.
Про це повідомили на сайті Олімпійських ігор.
Норвежці отримали медалі у семи видах спорту. Найуспішнішими дисциплінами стали біатлон (11 нагород) та лижні перегони (13 медалей). Найбільше медалей здобув лижник Йоганнес Клебо — у нього п’ять золотих нагород.
Норвегія здобула 40 медалей: 18 золотих, 11 срібних і 11 бронзових. Це історичний рекорд і за кількістю золота, і за загальною кількістю нагород.
Для Норвегії це вже четверта поспіль перемога у медальному заліку зимових Олімпійських ігор. Востаннє команда не була першою у 2010 році у Ванкувері — там фінішувала четвертою.
До трійки лідерів також увійшли Сполучені Штати Америки (32 нагороди, зокрема 11 золотих) та Нідерланди (20 медалей, з яких 10 золотих).
- 21 лютого стало відомо, що збірна України Ігри-2026 завершила без медалей. Це втретє Україна залишилась без медалей на зимовій Олімпіаді. Раніше це вже ставалось у 2002 та 2010 роках.