Норвегія встановила рекорд за кількістю нагород та виграла медальний залік Олімпіади-2026

Збірна Норвегії стала лідером медального заліку зимових Олімпійських ігор 2026, здобувши 40 медалей: 18 золотих, 11 срібних і 11 бронзових.

Про це повідомили на сайті Олімпійських ігор.

Норвежці отримали медалі у семи видах спорту. Найуспішнішими дисциплінами стали біатлон (11 нагород) та лижні перегони (13 медалей). Найбільше медалей здобув лижник Йоганнес Клебо — у нього п’ять золотих нагород.

Норвегія здобула 40 медалей: 18 золотих, 11 срібних і 11 бронзових. Це історичний рекорд і за кількістю золота, і за загальною кількістю нагород.

Для Норвегії це вже четверта поспіль перемога у медальному заліку зимових Олімпійських ігор. Востаннє команда не була першою у 2010 році у Ванкувері — там фінішувала четвертою.

До трійки лідерів також увійшли Сполучені Штати Америки (32 нагороди, зокрема 11 золотих) та Нідерланди (20 медалей, з яких 10 золотих).