Україна завершила виступи на Олімпіаді без жодної медалі

Українська збірна завершила виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без жодної медалі.
Про це пише «Чемпіон».
Це вретє Україна залишилась без медалей на зимовій Олімпіаді. Раніше це вже ставалось у 2002 та 2010 роках.
Проте тоді для українських спортсменів найкращими результатами ставали пʼяті місця. Цього ж разу найвищою сходинкою стала шоста — у командному фристайлі та в естафеті у санному спорті.
Загалом Україна має в активі девʼять медалей за всю історію зимових Олімпійських ігор. З них три — золоті.
- На цьогорічній Олімпіаді спортсмени сумарно розіграють 116 комплектів нагород. Останні змагання відбудуться 22 лютого. На момент публікації новини лідером змагань є Норвегія — у неї 40 медалей, 18 з яких золоті. На другому місці США (30), на третьому — Італія (29).