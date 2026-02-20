Сімох дітей і підлітків врятували з тимчасово окупованих територій України

Групу із семи дітей та підлітків вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій України в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це Bring Kids Back UA повідомили у Facebook.

Серед врятованих — 17-річна Соломія. За її словами, представники ФСБ увірвалися до дому родини, провели обшук і перевіряли гаджети, спрямовуючи зброю на матір дівчини. Вони погрожували забрати Соломію до інтернату, а її маму відправити «на підвал». Після цього дівчина почала страждати від панічних атак і безсоння.

18-річного Артема, за його свідченнями, військова поліція пристебнула кайданками до батареї та протягом двох годин застосовувала фізичне насильство через те, що він спілкувався українською мовою. Хлопця били гумовими кийками, стягували руки пластиковими хомутами та погрожували вбити.

Ще один врятований — 18-річний Костя — розповів про систематичні релігійні утиски. У школі його принижували через протестантську віру, а згодом змусили стати на військовий облік і проходити ідеологічні тести щодо ставлення до армії РФ. За його словами, найближчим часом його планували мобілізувати на строкову службу.

18-річний Остап повідомив про погрози з боку вчителя, який співпрацював зі спецслужбами. Той відкрито заявляв учням, що може «зробити так, що будь-хто з них просто зникне». Юнак також був свідком цькування дітей за проукраїнську позицію.

Сьогодні всі врятовані діти й підлітки перебувають у безпеці. У центрах «Надії та відновлення» вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та житло.