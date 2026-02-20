ДБР завершило справи екскомандирів харківського та львівського «Беркута» за участь у розгоні протестів на Майдані

Державне бюро розслідувань завершило справи екскомандирів харківського та львівського «Беркута» та їх помічника, яких звинувачують у силовому розгоні Майдану в ніч проти 19 лютого 2014 року.

Про це повідомили в ДБР.

Слідство не називає їхніх імен, але, імовірно, йдеться про командира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка, помічника начальника штабу цього ж підрозділу Миколу Старосільця, командира харківського «Беркута» Владислава Лукаша, а також ексначальника Генштабу Юрія Ільїна.

За даними слідства, обвинувачені керували підрозділами, які застосовували надмірну силу, вогнепальну зброю та спецзасоби, включно зі світло-шумовими гранатами російського виробництва. Внаслідок їхніх дій загинули 12 людей, понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Командир львівського «Беркута» був громадянином РФ, його згодом позбавили українського паспорта. Помічник начальника штабу приховав частину вогнепальної зброї, щоб ускладнити слідство. Їхнє майно заарештували для компенсації шкоди, а справу передали до суду.

Окремо слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальникові Генштабу ЗСУ, який після подій лютого 2014 року залишив Україну й переховується в Росії. Його підозрюють в участі у злочинній організації, перевищенні влади та незаконному перешкоджанні акціям протесту.