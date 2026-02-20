Розслідування The Guardian: Залужний та ГУР таємно готувалися до повномасштабного вторгнення Росії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Головне управління розвідки таємно готувалися до повномасштабного вторгнення Росії, попри відсутність офіційного рішення про запровадження воєнного стану.

Про це йдеться в розслідуванні The Guardian, під час якого журналісти провели понад 100 інтервʼю з представниками розвідки, військовими та інсайдерами з різних країн.

За даними джерел видання, у розмовах між президентом України Володимиром Зеленським і тодішнім президентом США Джо Байденом тон ставав напруженим. У Вашингтоні прямо заявляли, що російські війська готуються до наступу на Київ, але Зеленський в це не вірив.

Тодішній радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, за інформацією журналістів, вирішив активніше працювати з українськими спецслужбами та військовими, сподіваючись, що саме вони зможуть почати підготовку до війни.

Як пише The Guardian, невелика група офіцерів ГУР ще в січні почала таємне планування на випадок надзвичайної ситуації. Під прикриттям навчань були орендовані конспіративні будинки навколо Києва та створені запаси готівки. Згодом «навчання» продовжили, оскільки вторгнення не розпочалося в передбачені строки.

Залужний, як зазначає видання, був розчарований небажанням запроваджувати воєнний стан, що дозволило б офіційно передислокувати війська та затвердити бойові плани. Без формальної санкції згори масштабні переміщення військ залишалися юридично ризикованими.

У середині січня головнокомандувач Залужний разом з родиною переїхав до комплексу Генштабу з міркувань безпеки. Водночас серед вищого командування проводилися командно-штабні навчання, які передбачали різні сценарії вторгнення, включно з наступом на Київ і спробою перерізати західні шляхи постачання.

В останній вечір перед вторгненням у штабі ЗСУ ухвалили низку рішень, зокрема щодо мінування ділянок у Чорному морі, щоб запобігти можливій висадці в Одесі, і передислокації окремих підрозділів.

«Усе це було абсолютно заборонено. Якби вторгнення не відбулося, проти нас могли б порушити кримінальні справи», — цитує видання одного з анонімних генералів.

Окрему роль у підготовці відіграв тодішній очільник ГУР Кирило Буданов. 18 лютого він отримав детальний брифінг від західного посадовця про плани захоплення аеродрому в Гостомелі. За даними журналістів, ця інформація допомогла скорегувати оборонні дії останньої миті.

Напередодні вторгнення Буданов також зустрівся з банкіром і розвідником Денисом Кірєєвим, який повідомив, що рішення про напад уже ухвалили, і передав дані щодо часу та напрямків атаки.