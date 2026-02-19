Генеральний секретар Ради Європи пожертвував Українському Червоному Хресту кошти, отримані в рамках премії імені лорда Байрона

Український Червоний Хрест отримав благодійну пожертву на підтримку гуманітарної діяльності від генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе.

Ініціативу реалізували у співпраці з Товариством еллінізму та філеллінізму (The Society for Hellenism and Philhellenism) — організаторами премії імені лорда Байрона. Рішення про передачу пожертви, яку особисто ініціював Ален Берсе, ухвалили в межах відзначення лауреата цієї премії.

Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко зустрівся з Аленом Берсе та особисто висловив подяку за надану підтримку. Берсе відзначив роботу Українського Червоного Хреста у сфері гуманітарного реагування та допомоги постраждалим від війни.

Український Червоний Хрест висловлює щиру вдячність за підтримку гуманітарної діяльності та солідарність з Україною.