Україна запроваджує щорічну Премію Кабміну для енергетиків

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження щорічної Премії уряду для працівників енергетичної галузі.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч гривень кожна. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Премія покликана відзначити енергетиків, які цілодобово працюють над відновленням пошкоджених після обстрілів мереж, забезпечують міста й громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям.

В уряді наголосили, що ця відзнака стане додатковою формою подяки держави поряд із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, запровадженими з початку року.