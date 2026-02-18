У Польщі таксист розпилив сльозогінний газ вагітній українці в обличчя

У центрі Варшави таксист застосував сльозогінний газ проти вагітної українки Анастасії та її чоловіка. Жінка перебуває на п’ятому місяці вагітності.

Про це повідомляє Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів у Польщі.

Інцидент стався 12 лютого біля будинку, де пара мешкає вже 10 років. За словами постраждалої, водій таксі, попри знак заборони, заїхав у вузьку вулицю і перегородив виїзд іншим автомобілям.

Коли чоловік Анастасії намагався виїхати, таксист помітив українські номери та вигукнув: «Wypierdalaj na Ukrainę!» («Їдьте в Україну»). Анастасія спокійно попросила відʼїхати, але водій назвав її повією та розпилив газ з великого балончика.

Пасажири таксі, налякані подією, вистрибнули з авто, а водій майже наїхав на одного з них, намагаючись відʼїхати. Потім усі втекли з місця події. Анастасія досі відчуває наслідки впливу хімічної речовини.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 257 КК — порушення недоторканності людини з мотивів національної приналежності. Санкція статті передбачає до трьох років увʼязнення.