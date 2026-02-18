Україна отримає понад $230 млн на закупівлю енергообладнання від ПРООН

Програма розвитку ООН (ПРООН) додатково виділила на 2026 рік близько $230 млн на термінову закупівлю енергетичного обладнання для України.
Про це повідомило Постійне представництво України при ООН.
Таким чином ПРООН відгукнулася на звернення дипломатичної місії України у Нью-Йорку.
Йдеться про постачання і встановлення потужних когенераційних установок газотурбінного обладнання, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого оснащення для українських міст.
Серед найбільших проєктів: встановлення 54 МВт газотурбінної установки на Кременчуцькій ТЕЦ ($24 млн), когенераційні установки для Києва на 25 МВт ($2о млн), Одеси на 40 МВт ($20 млн), Запоріжжя 16,2 МВт і 20 МВт ($8 млн), Миколаєва 9,8 МВт ($5,5 млн) та інші проєкти, що підсилюють енергетичну стійкість українських міст.
Загалом станом на початок 2026 року ПРООН вже закупила енергетичного обладнання загальною потужністю 572,3 МВт.
- Минулого тижня Нідерланди і Молдова також оголосили про нову фінансову підтримку енергетики України. Додаткові €35 млн на встановлення сонячних електростанцій на дахах критичних обʼєктів Україна отримала від Нідерландів, а від Молдови — €700 тисяч на генератори, трансформатори, транспорт та інше.