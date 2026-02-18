Росіяни вночі вдарили по Україні балістикою і 126 дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 18 лютого російські війська запустили для атаки по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 126 безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Українська ППО знешкодила 100 російських дронів. Ще 23 БпЛА та балістична ракета влучили у 14 місцях, у трьох — впали уламки.

Зокрема, цієї ночі під атакою були Нікопольський та Павлоградський райони Дніпропетровщини — там пошкоджені будинки, автівки, підприємство, адмінбудівля і гімназія. Також приватні будинки пошкоджені через атаку РФ і в Миколаєві. Минулося без загиблих.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок обстрілу вчора ввечері зросла до семи, одна жінка загинула.