«Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать [США]». Головне з інтервʼю Зеленського Axios

Президент Володимир Зеленський 17 лютого дав інтервʼю виданню Axios — в той час, поки в Женеві проходили тристоронні перемовини України, США і Росії.

Він заявив, що Україна і США погодились, що будь-який проєкт мирної угоди мають винести на референдум в Україні. Можливо, наступні президентські вибори відбудуться разом з референдумом. Для цьго потрібне припинення вогню на 60 днів.

Він додав, що вважає: якщо угода передбачатиме просто вихід України з Донбасу — українці відхилять її.

«Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать [США]», — сказав президент .

При цьому Зеленський вважає, що українці підтримають заморозку по лінії фронту. За його словами, найкращим способ досягти прориву в питанні територій — особиста зустріч між ним і Путіним. Зеленський наказав порушити питання щодо цієї зустрічі українській переговорній команді в Женеві.

Також він розповів, що сторони здебільшого домовилися про механізм моніторингу припинення вогню — за допомогою дронів і під керівництвом США.