CБУ вдруге за місяць влучила по нафтовому терміналу «Таманьнафтогаз» у Росії

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць поцілили по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в СБУ.

Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 млн м³. Уночі місцеві жителі писали в соцмережах про серію вибухів.

Нафтовий термінал розташований у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ — він залучений до забезпечення російської армії. Унаслідок атаки безпілотників розпочалася пожежа на нафтоперевалочному комплексі.