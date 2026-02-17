Росія атакувала Україну 29 ракетами та 396 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 17 лютого росіяни атакували Україну 29 ракетами та 396 ударними дронами з різних напрямків.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Армія РФ атакувала чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області Росії та тимчасово окупованого Криму, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря та чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К» з Курської області Росії.

Також росіяни вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Донеччини, а також 396 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (Росія) та тимчасово окупований Крим. Близько 250 безпілотників — «шахеди». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

ППО знешкодила 392 повітряні цілі. Серед них — 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101, чотири крилаті ракети «Іскандер-К», одна керована авіаційна ракета Х-59/69 та 367 російських БпЛА.

Зафіксовані влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Зокрема двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Одесу, повідомили в ДСНС.

Атака пошкодила енергетичну й цивільну інфраструктуру, зайнялося кілька пожеж. Також уламками пошкоджено квартиру на 22 поверсі багатоповерхівки. Психологи ДСНС допомогли 20 мешканцям, серед них — дитина.

Тим часом на Сумщині у Кириківській громаді через атаку РФ загинула 68-річна жінка. Її родина — 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їхніх синів, яким 7 та 15 років, отримали поранення.

У сусідньому будинку поранено 79-річну жінку та 54-річного чоловіка, написали в обласній прокуратурі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом уночі росіяни атакували 12 областей, відомо про 9 поранених, серед яких є діти. В Одесі без тепла та води залишаються десятки тисяч людей.