Зеленський ввів санкції проти російських спортсменів. Список сформував скелетоніст Гераскевич

Президент Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти десяти представників російського спорту, «які працюють на війну і ставлять спорт їй на службу».

Указ опулікували на сайті Офісу президента.

Список сформували на основі петиції, що раніше уклав український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував з Олімпійських ігор через «шолом памʼяті».