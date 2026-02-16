Росіяни вночі запустили по Україні шість ракет різних типів і 62 дрони. Скільки збила ППО

У ніч проти 16 лютого російські війська запустили для атаки по Україні шість ракет різних типів і 62 безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, чотири протикорабельні ракети «Циркон» летіли з тимчасово окупованого Криму, балістична ракета «Іскандер-М» із Брянської області РФ, а керована авіаційна ракета Х-31П — з окупованої частини Запорізької області.

Ще росіяни випустили 62 БпЛА, близько 40 із них — ударні «шахеди».

Українська протиповітряна оборона знешкодила дві ракети «Циркон» та 52 дрони. Ще девʼять БпЛА і одна ракета влучили у восьми місцях, на двох локаціях впали уламки. Інформацію щодо трьох ракет уточнюють.

Пізно ввечері під атакою РФ була Сумщина — у Чернеччинській та Великописарівській громадах постраждали дві жінки, пошкоджені будинки й цивільні автівки.

Вночі майже десять разів росіяни били артилерією і дронами по Нікопольському району Дніпропетровщини, а на Чернігівщині влучили безпілотником у житловий будинок — минулося без постраждалих.