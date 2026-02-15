Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів — у Брянську зникло світло й опалення

Вдень та ввечері 15 лютого в декількох регіонах Росії лунали вибухи — влада заявляє про атаку безпілотників.

Зокрема, губернатор Брянської області Олександр Богомаз каже про влучання в енергообʼєкти — у частині Брянська зникла електроенергія та опалення. Перед цим він писав, що над регіоном за 12 годин збили понад 170 дронів.

У мережі публікують кадри пожежі і заявляють про влучання в одну з місцевих електропідстанцій — українські дрони вже атакували її раніше.

Також зранку і вдень вибухи лунали в Москві та області — у двох московських аеропортах вводили обмеження на польоти.