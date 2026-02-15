Президент Польщі заявив, що країна має йти шляхом створення власної ядерної зброї через загрозу з боку Росії

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що виступає за створення власної ядерної зброї, оскільки країна перебуває «на межі збройного конфлікту».

Про це він сказав в інтервʼю Polsat News.

За словами Навроцького, на тлі потрясінь на міжнародній арені та у сфері безпеки він є «великим прихильником приєднання Польщі до ядерного проєкту».

«Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Нам потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії стосовно Польщі», — зазначив польський президент.

Він наголосив, що підтримує розбудову безпеки Польщі «навіть на основі ядерного потенціалу», але не знає, чи станеться це взагалі, адже Польща є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

У відповідь на питання про можливі дії Москви в разі початку робіт над польською ядерною програмою, Навроцький сказав, що Росія «може зреагувати агресивно на будь-що».