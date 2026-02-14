«У росіян зараз приблизно 7 тисяч українських військовополонених, у України — понад 4 тисячі російських». Головне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів прескоференцію на полях Мюнхенської безпекової конференції. Темами стал перебіг переговорів, гарантії безпеки від західних партнерів та обміни полоненими.

Переговори зі США, РФ і гарантії безпеки

Сьогодні ввечері Зеленський зустрінеться з Державним секретарем США Марко Рубіо, а потім матиме дзвінок з переговірниками від США: Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Росіяни несподівано змінили лідера своєї переговірної команди (на помічника Путіна Володимира Мединського) — Зеленський думає, що так вони хочуть відкласти ухвалення рішення. Важливо спільно з американцями не допустити цього.

Американці відверто кажуть, що якщо Україна виведе війська з Донбасу якомога швидше, то тоді мир прийде якомога швидше — бо це гарантії з боку Росії. Позиція України — якщо дати Путіну можливість відчути цю перемогу, ми не знаємо, що він зробить надалі.

Сьогодні під час зустрічі з американськими сенаторами українська команда заявила, що Україна хоче мати гарантії довші, ніж 15 років, які пропонують зараз, — на 20+, 30+ років, на що будуть готові американці. Це потрібно для іноземного бізнесу та інвестицій.

Україна буде обговороювати питання енергетивного перемирʼя, але поки не можна говорити про це публічно.