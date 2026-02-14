Росіяни атакували Україну 112 БпЛА та ракетою. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 14 лютого росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Курської області, а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, тимчасово окупований Донецьк, тимчасово окуповане Гвардійське у Криму, майже 70 безпілотників — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 91 російський БпЛА.

Зафіксовані влучання 18 ударних БпЛА в 11 місцях, а також падіння збитих ще у двох.