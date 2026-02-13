Багатодітні батьки, які мають дітей від різних шлюбів, зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»

Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку через застосунок «Резерв+» незалежно від сімейного стану. Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування такої функції.

Про це повідомили на сайті Міноборони.

Раніше багатодітні батьки могли оформити відстрочку онлайн, лише якщо мали трьох чи більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки будуть враховуватися всі діти до 18 років — незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні.

Окремо система автоматично перевірятиме, чи є борги за аліментами, у Єдиному реєстрі боржників. Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість за аліментами понад суму тримісячних платежів, відстрочки не дадуть.

У тестуванні нової функції можуть взяти участь багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки та:

мають трьох або більше дітей до 18 років – враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану;

не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів;

діти мають бути народжені в Україні.

У Міноборони зазначили, що на першому етапі послуга буде доступна лише для користувачів зі списку бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною в «Резерв+» для всіх багатодітних батьків.