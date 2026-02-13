Україна, РФ та США проведуть нові перемовини 17—18 лютого

У Женеві 17—18 лютого має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією.

Про це повідомив секретар РНБО та голова української делегації Рустем Умєров.

Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Президент України визначив попередній склад переговорної групи, до неї увійшли голова ОП Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр закордонних справ Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

«Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир», — зазначив Умєров.

Зеленський раніше казав, що на порядку денному тристоронніх перемовин буде пропозиція США про створення вільної економічної зони як буфера на Донеччині. Зеленський додав, що і Україна, і Росія ставляться до цього варіанту скептично. Також ці переговори можуть торкнутися пропозицій щодо післявоєнного планування та економічних питань.