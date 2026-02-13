З березня пенсії в Україні зростуть на 12,1%. Мінімальна пенсія може зрости до 6 000 грн

З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 12,1%. Це означає, що виплати стануть більшими, щоб компенсувати підвищення цін і доходів.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Міністр також розповів, що зараз готується нова пенсійна модель. Вона передбачає, що у перспективі мінімальна пенсія зросте до 6 000 гривень. Середня пенсія у 2026 році становитиме приблизно 6 500 гривень, при цьому поки понад 4,3 мільйона людей отримують менше ніж 6 000.

За словами міністра, цьогорічний бюджет Пенсійного фонду перевищує 1,2 трильйона гривень і є бездефіцитним, що дає можливість планувати виплати для понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Щороку з березня пенсія в Україні перераховується, щоб компенсувати зростання цін і доходів. Розмір підвищення рахують за середньою зарплатою в Україні, з якої сплачували внески на пенсію.