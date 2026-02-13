Росіяни атакували Україну 154 дронами та ракетою. Скільки збила ППО

У ніч на 13 лютого росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Курської області, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗС України.

Безпілотники летіли з таких напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське, Чауда – тимчасово окупований Крим, майже 100 дронів — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО збила 111 російських БпЛА.

Зафіксовані влучання ракети та 22 ударних БпЛА у 18 місцях, а також падіння уламків ще у двох.

Зокрема, росіяни атакували Одесу та область ударними БпЛА. Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях. Відомо про одну загиблу та шістьох постраждалих, заявили в ДСНС.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Під час атаки армія РФ пошкодила енергетичну, портову, житлову і промислову інфраструктуру. Виникли пожежі, зокрема в автосалоні на площі 2 000 квадратних метрів, горіли автомобілі, гаражі та енергооб’єкт.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також у ДСНС повідомили про удар росіян по Запорізькому району пізно ввечері 12 лютого. Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік. Через влучання зайнялася житлова будівля — пожежу рятувальники вже ліквідували.

У Пологівському районі Запоріжжя росіяни атакували Оріхів, загинула 57-річна жінка.