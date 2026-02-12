Справа про закупівлю неякісних бронежилетів: директор АОЗ Жумаділов впевнений, що у НАБУ не може бути питань до нього чи його людей

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов заявив, що впевнений: у НАБУ немає і не може бути проти нього справи щодо закупівлі бронежилетів неналежної якості.

Про це він розповів в інтервʼю головній редакторці «Бабеля» Катерині Коберник.

За словами Жумаділова, немає жодного виробника, який сказав б, що він чи його колеги чогось вимагали, щось отримували чи «комусь підігравали». Тому в антикорупційних органів не може бути реальних питань до нього чи людей, з якими він довго працює.