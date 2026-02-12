«Я прекрасно розумію, що мене слухають». Директор АОЗ Арсен Жумаділов розповів, як у нього знайшли прослушку

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що у 2025 році було кілька випадків, коли в його автомобілі знаходили прослуховуючий пристрій.

Про це він розповів в інтервʼю головній редакторці «Бабеля» Катерині Коберник.

За словами Жумаділова, прослушку знаходили, коли він возив автомобіль на СТО. Коли працівники СТО питали, що це таке, колеги Жумаділова викликали правоохоронців, і ті реєстрували кримінальне провадження.

Жумаділов каже, що розуміє, що його прослуховують. Для нього головним було, аби це робили «не якісь абсолютно зовнішні елементи».

На запитання, чи нормально він ставиться, якщо його прослуховує НАБУ, він відповів: «Да, свої хлопці».