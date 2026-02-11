Новини

Росіяни вдарили по магазину на Харківщині та будинках на Дніпропетровщині — є загиблі та поранені

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

У середу, 11 лютого, російські війська вчергове атакували Харківську та Дніпропетровську області. Зокрема, по Дніпропетровщині упродовж дня били майже 40 разів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Синельниківському районі під атакою були приватні будинки — загинули четверо людей, ще троє постраждали. На Нікопольщині пошкоджені лікарня, будинки та автівки, згорів автобус.

Крім того, увечері росіяни вдарили дроном по двоповерховому магазину в місті Барвінкове на Харківщині, повідомляє обласна прокуратура. Станом на 21:00 відомо про десятьох постраждалих.

  • Також раніше цього дня росіяни вдарили дроном по автівці медиків на Харківщині, в якій було пʼятеро людей — загинула жінка, решта поранені.