Росіяни вдарили дроном по автівці медиків на Харківщині — загинула жінка, є поранені

Російські війська 11 лютого атакували дроном автомобіль первинної медичної допомоги в Ізюмському районі Харківської області.
Про це повідомила Національна поліція України.
Це сталося біля села Борщівка на трасі Київ — Харків — Довжанський близько 13:00.
Унаслідок удару автівка загорілася. У салоні було пʼятеро людей — медпрацівники та цивільні громадяни. Одна жінка загинула на місці, решта людей зазнали поранень. Постраждалим надали допомогу.
- Раніше вночі росіяни атакували Богодухів на Харківщині — там загинули четверо людей: 34-річний чоловік, два однорічні хлопчики та дворічна дівчинка. Ще двоє людей постраждали, зокрема 35-річна вагітна жінка.