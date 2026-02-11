У Росії заблокували месенджер WhatsApp та відеохостинг YouTube

У Росії повністю заблокували месенджер WhatsApp і відеохостинг YouTube. Доступ до сервісів для більшості користувачів став можливим лише через VPN.

Про це повідомляють користувачі та російські медіа.

Домени сервісів блокують у межах так званого закону «суверенний Рунет». Їх видалили з Національної системи доменних імен. Через це пристрої у РФ перестали отримувати IP-адреси, необхідні для підключення до платформ, а провайдери, які використовують державні DNS-сервери, більше не можуть встановити з’єднання.

Із записів зникли домени whatsapp.com і web.whatsapp.com, що фактично зробило месенджер недоступним для більшості користувачів. Водночас деякі технічні домени, зокрема whatsapp.net і wa.me, ще залишалися у списках, однак повноцінну роботу сервісу це не відновить.

Також зникли дані низки інших ресурсів. Серед них — сайти «Настоящее время», «Радіо Свобода», BBC News, Deutsche Welle, Facebook і браузер Tor. Російські регулятори дедалі частіше застосовують метод блокування через видалення DNS-записів або їх підміну.

Такі дії росіяни вже використовували точково, зокрема під час блокування Discord і Signal у 2024 році. Також на тлі блокувань у країні фіксували перебої в роботі Telegram. 9–10 лютого користувачі в окремих регіонах, зокрема на Далекому Сході, повідомляли про технічні проблеми.

Російські медіа писали про можливе уповільнення сервісу, хоча військові РФ, за їхніми словами, просили владу не блокувати месенджер, називаючи його важливим каналом зв’язку.

Блокування сервісів у Росії

У 2022 році на вимогу генпрокуратури в Росії заблокували музичну стримінгову платформу SoundCloud, сайт недоступний у всіх провідних російських провайдерів

В кінці липня 2024 року робота YouTube стала сповільнюватись для росіян. Спочатку Роскомнадзор пояснював це «технічними проблемами» Google, однак зрештою регулятор визнав, що сам обмежив роботу YouTube, пославшись на «порушення законодавства і неповагу» до країни.

Також у тому ж році федеральна служба РФ з нагляду у сфері звʼязку, інформаційних технологій та масових комунікацій обмежила доступ до Viber на території Росії. А у грудні 2025 року Роскомнадзор заблокував Snapchat та FaceTime.