У Росії заблокували Viber

Федеральна служба РФ з нагляду у сфері звʼязку, інформаційних технологій та масових комунікацій обмежила доступ до Viber на території Росії.
Про це повідомляє Роскомнагляд.
Як заявили представники федерального органу, доступ до месенджера обмежили через те, що «організатори поширення інформації» в мережі порушили вимоги місцевого законодавства.
Виконувати ці вимоги начебто необхідно, щоб запобігати використанню Viber «в терористичних та екстремістських цілях», вербуванню громадян, розповсюдженню наркотиків та розміщенню «протиправної інформації».
- Кремль систематично блокує сайти, ресурси ЗМІ та виписує штрафи соцмережам за розповсюдження інформації про війну, яка не відповідає офіційній позиції та пропаганді РФ.
- У 2022 році на вимогу генпрокуратури в Росії заблокували музичну стримінгову платформу SoundCloud, сайт недоступний у всіх провідних російських провайдерів.
- Цьогоріч на території РФ заблокували месенджер для геймерів Discord, також росіяни масово скаржилися на уповільнення роботи відеохостингу YouTube.