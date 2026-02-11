OpenAI звільнила топменеджерку, яка виступала проти «дорослого режиму» у ChatGPT

Компанія OpenAI розірвала відносини з однією зі своїх провідних керівниць з питань безпеки Раян Баєрмайстер. Її звинуватили в сексуальній дискримінації колеги. Незадовго до цього вона критикувала «дорослий режим», який хочуть додати до ChatGPT.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Баєрмайстер звільнили на початку січня після відпустки. OpenAI повідомила їй, що звільнення було повʼязане з її сексуальною дискримінацією щодо колеги-чоловіка.
«Звинувачення в тому, що я когось дискримінувала, є абсолютно неправдивими», — заявила Баєрмайстер у відповідь на прохання про коментар.
OpenAI заявила, що Баєрмайстер «зробила цінний внесок під час роботи в OpenAI, і її звільнення не було повʼязане з проблемами, які вона піднімала під час роботи в компанії».
Звільнення відбулося напередодні запланованого на початку цього року запуску OpenAI «дорослого режиму», який дозволить користувачам створювати еротичний контент у ChatGPT та вести розмови на теми для дорослих.
Баєрмайстер критикувала цю функцію. Перед звільненням вона казала колегам, що режим буде шкідливим для користувачів, і скаржилась на недостатні механізми захисту дітей.
- «Дорослий режим» OpenAI анонсувала в жовтні. А за місяць до цього OpenAI оголосила, що обмежить відповіді ChatGPT для користувачів, яких система вважає неповнолітніми. Це рішення ухвалили після позову від сім’ї 16-річного підлітка, який покінчив життя самогубством після кількох місяців спілкування з чат-ботом.