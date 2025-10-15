У ChatGPT дозволять еротику для дорослих користувачів

Компанія OpenAI послабить встановлені обмеження для чат-бота ChatGPT — зокрема, дозволить еротику для перевірених дорослих користувачів.
Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у Х.
Він зазначив, що компанія ввела низку обмежень для ChatGPT через побоювання щодо впливу на психічне здоровʼя користувачів.
«Тепер, коли нам вдалося помʼякшити серйозні проблеми психічного здоровʼя і ми маємо нові інструменти, ми зможемо безпечно послабити обмеження в більшості випадків», — каже Альтман.
За кілька тижнів планується вихід нової версії ChatGPT, яка, за бажанням користувачів, зможе поводитись більше «по-людськи».
«Якщо ви хочете, щоб ваш ChatGPT відповідав дуже по-людськи, використовував безліч емодзі або поводився як друг, ChatGPT повинен це робити (але тільки якщо ви цього хочете, а не тому, що ми максимізуємо використання)», — зазначив очільник OpenAI.
А у грудні, коли компанія планує повністю впровадити вікові обмеження, у ChatGPT дозволять еротику для перевірених дорослих.
- Компанія OpenAI у вересні оголосила, що обмежить відповіді ChatGPT для користувачів, яких система вважає неповнолітніми. Це рішення ухвалили після позову від сім’ї 16-річного підлітка, який покінчив життя самогубством після кількох місяців спілкування з чат-ботом.