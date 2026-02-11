ЦВК назвала імʼя нової обраної нардепки від «Слуги народу»

ЦВК визнала колишню викладачку та голову Тренінгового центру прокурорів Олесю Отраднову обраною нардепкою за списком «Слуги народу».

Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Таке рішення комісія ухвалила після того, як попередній обраний депутат Роман Кравець не надав необхідних документів. Кравця в медіа називають адміністратором анонімного телеграм-каналу «Джокер». Він публічно відмовився від мандата й заявив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми з зором.

За даними платформи «Чесно», Отраднова — уродженка міста Благовєщенськ Амурської області (РФ). Вона викладачка, у 2015 році стала заступником декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. З 2020 до 2025 року очолювала Тренінговий центр прокурорів України.