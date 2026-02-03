У Верховній Раді новий нардеп від «Слуги народу» — Сергій Карабута склав присягу

На засіданні парламенту 3 лютого Сергій Карабута склав присягу народного депутата.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

Він став нардепом за списком «Слуги народу» замість Олександра Кабанова, який помер у січні. Причину його смерті не називали.

Sergiy Karabuta / Facebook

Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. 2006 року закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю «менеджмент» та Міжрегіональну академію управління персоналом. У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ «Тропікана тревел». Окрім цього, був керівником Київської філії ТОВ «Компанія Мандри».

У 2019 році Карабута невдало балотувався до Верховної Ради ІХ скликання від партії «Слуга народу» (№ 156 у списку) як безпартійний.