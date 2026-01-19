ЦВК визнала Романа Кравця нардепом від «Слуги народу». Медіа писали, що він власник телеграм-каналу «Джокер»

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом від «Слуги народу». На виборах 2019 року він балотувався під номером 153 у партійному списку.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

Кравець став членом парламенту замість Дмитра Наталухи, якого 14 січня Верховна Рада призначила головою Фонду держмайна. Наразі у фракції «Слуга народу» 227 нардепів.

У 2024 році Hromadske з посиланням на майже двадцять джерел писало, що Кравець — адміністратор телеграм-каналу «Джокер».

ЦВК

В іншому розслідуванні Hromadske йдеться, що з початку повномасштабної війни до листопада 2024 року він щонайменше вісім разів виїжджав за кордон. Кравець пояснював це закупівлями дронів, хоча його бачили на відпочинку разом з дівчиною. У Києві Кравець пересувався з кортежем та охороною.

Під час роботи журналістів біля ЖК «Чикаго», де Кравець мешкає у квартирі на 100 м², до них підʼїхали машини, в яких сиділи чоловіки. Згодом один підійшов до журналістів і представився працівником Служби безпеки України. Тож можливо, що охорона Кравця — від СБУ.

У липні 2024 року Кравця зняли з військового обліку. Це рішення ухвалив Голосіївський районний ТЦК Києва.