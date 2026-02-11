Українські військові вдарили по низці важливих об’єктів російських військ — під ударом були НПЗ, склади та ППО

Українські військові в ніч на 11 лютого завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ. Під атакою опинилися нафтопереробний завод, склади пального і техніки та зенітні комплекси.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, під удар потрапив Волгоградський нафтопереробний завод у Росії — на підприємстві спалахнула пожежа, масштаби пошкоджень уточнюють.

Крім того, у Донецькій області біля Третяків уразили зенітний ракетний комплекс «Оса», а на Херсонщині поблизу Воскресенського — зенітний комплекс «Тор».

У тимчасово окупованому Криму біля Лобанового вразили склад пального. Також у Запорізькій області українські військові атакували склад техніки та спорядження росіян у районі Балочок, військову техніку біля Любимівки та позиції російських військових центру «Рубікон» у районі Гуляйполя.