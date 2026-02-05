Українські війська атакували полігон «Капустин Яр», звідки росіяни запускали по Україні «Орєшнік»

Сили оборони України протягом січня 2026 року завдали серії точних ударів по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ, звідки запускають балістичні ракети «Орєшнік».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під атаку потрапили ангари, де росіяни готують «Орєшнік» до запуску. Українські війська били, зокрема, і ракетами «Фламінго». За попередніми даними, кілька будівель пошкоджені, один ангар серйозно зруйнований. Частину військових з полігона евакуювали.

Уперше про успішне випробування «Фламінго» повідомив президент Зеленський у серпні 2025 року. Ракета здатна долати 3 000 кілометрів та приземлитися на відстані 14 метрів від цілі. FP-5 є однією з найбільших таких ракет у світі, яка здатна доставляти до 1 150 кг вантажу.

Про існування ракети «Фламінго» вперше стало відомо 17 серпня, коли український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, поділився її фотографією. Він зазначив, що сфотографував її у цеху однієї з провідних оборонних компаній Fire Point в Україні 14 серпня.

Міністр оборони України Денис Шмигаль 18 серпня підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети «Фламінго». Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво.